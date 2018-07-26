Мэр Николаева видит Кузнецова на должности директора ДЖКХ, который уполномочил Репина подписать договор с управляющей компанией

Александр Сенкевич Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что первый замдиректора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов, за два месяца работы показал внушительный рост на должности.

Об этом мэр заявил в среду, 25 июля в ходе своего пресс-конференции, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что первый замдиректора департамента ЖКХ Виталий Кузнецов уполномочил депутата, заместителя директора ДЖКХ Александра Репина подписать 900 договоров с управляющей фирмой «Місто для людей - Миколаїв» на обслуживание многоквартирных домов Николаева.

— За тот короткий срок, как у Виталия, я считаю, что он растет просто в геометрической прогрессии, как руководитель. К сожалению, на нашей последней встрече он сказал, что количество совещаний, где бесполезно обсуждаются понятные вопросы отвлекают его от исполнения реальных работ, которые дали бы департаменту ЖКХ намного больше пользы, чем его присутствие на этих совещаниях, - прокомментировал он, отвечая на вопрос о перспективе Кузнецова стать директором ДЖКХ.

В частности, что касается нынешнего директора ДЖКХ Андрея Палько, который сейчас в отпуске, то мэр не знает когда он выйдет на работу. При этом Сенкевич добавил, что до сих пор не передумал увольнять Палько.

— Если бы я был доволен его работой, то, наверное, я бы его защищал и рассказывал, как все хорошо, а то что вы видите – это совсем не плохие результаты. Он часто говорил, что будет сделана определенная работа, я это анонсировал, а оно не происходило. Нужно ли было это делать? Результаты выполнения бюджета Департамента ЖКХ мы тоже видели. Я не доволен его работой, считаю, что можно делать по-другому и более эффективно. Это не говорит, что он не профессионал. Может у нас не получается работать, - прокомментировал Александр Сенкевич.

Напомним, что комментируя результаты проведенного служебного расследования, из-за которого Андрей Палько был отстранен от занимаемой должности, он отметил, что в акте указано, что сотрудники ведомства выполняли свою работу непрофессионально, хотя в период с 2016 по 2017 годов в Департамент было назначено около десяти человек без ведома самого Палько.

Ранее николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что недоволен результатами работы директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Андрея Палько и считает, что ему следует поработать в другом месте.

В частности, в своем интервью для Преступности.НЕТ Палько рассказал о взаимоотношениях с Сенкевичем и принципах работы ДЖКХ: «Если захочет найти консенсус - будем искать».