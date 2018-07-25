«Бюджетная» комиссия Николаевского горсовета поручила Крыленко организовать проверку школы № 1 - родительский комитет против

Вопрос по Николаевской школе № 1 направят первому заместителю Владимиру Крыленко, дабы тот организовал проверку и дал свои предложения насчет решения проблемы. В свою очередь, родительский комитет учебного учреждения выступил против такого решения.

Об этом шла речь в заседания профильной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, передает корреспондент «Преступности.НЕТ», в среду, 25 июля.

Ранее сообщалось, что в Николаеве, в школе №1 имени Олега Ольжича проверили общее состояние учебного заведения.

Так, член комиссии и депутат горсовета от фракции «Оппозиционный блок» Павел Зоткин, который входил в состав рабочей группы по проверке состояния школы, заявил, что она находится в аварийном состоянии и предложил и возможные пути решения проблемы.

- Обратиться к полиции, к прокуратуре, к КРУ (контрольно-ревизионное управление Украины - прим. ПН) для того, чтобы те факты, которые мы выявили были подтверждены и по ним провелись определенные процедуры. Второе - управлению образования рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности сегодняшнего руководителя исходя из тех фактов, которые мы зафиксировали, - заявил он.

Однако, депутат Наталья Горбенко отметила, что заведение не находится в аварийном состоянии и признать это может только комиссия.

На само голосование комиссии вынесли два варианта: обращение на Крыленко или же проверка КРУ. Депутаты проголосовали за то, чтобы направить обращение Владимиру Крыленко, который проведет проверку и даст свои предложения. Как уточнил, председатель комиссии для того, чтобы КРУ начало проверку должно быть письмо от городского совета или комиссии для проведения проверки фактов, если же будет просто выписка комиссии, то реагирования не будет, а также он предложил Зоткину на следующую комиссию подготовить такое обращение.

После принятия решения, на комиссию пришли представители родительского комитета школы, которые не согласились с решениям и требовали переголосовать при них ради честной проверки.

- Мы против того, чтобы управление образование проверяло школу. Если надо, мы вам на следующую комиссию приведем 300 человек. Мы писали на Сенкевича, Крыленко написал на управление образования. Комиссии не было, никто ее не организовывал. Если бы Крыленко захотел - комиссия уже бы была. И не перенесли бы ее на 20 августа, - заявила экс-заместитель директора по хозяйственно-административным вопросам Жанна Курченко.

Она отметила, что получила ответ с управления образования, в котором говорилось, что с 2014 по 2017 проводились проверка и сообщили, что нарушений не выявили. Также Кучеренко заявила, что «все концы ведут к Деркач».

- Я знаю почему вы воздержались. Мы все знаем, чем это закончится. А вы не хотите, чтобы концы пришли к Деркач, потому что КРУ будет проверять по полной программе, - добавила она.

Так, Станислав Янков предложил родительскому комитету, что на сессии городского совета данный вопрос поднимется и дадут протокольное поручение, чтобы Крыленко провел проверку вместе с КРУ.

Ранее сообщалось, что в данной школе течет крыша, по кабинетам бегают крысы, а столовая находится в ужасном состоянии, несмотря на то, что деньги на текущие ремонты в школе постоянно выделяют.

Напомним, что представители родительского комитета школы №1 имени Олега Ольжича заявили, что директор учреждения Николай Матиюк ввел «крепостное право», и попросили депутатов Николаевского горсовета создать рабочую группу и выехать на место для проведения проверки.