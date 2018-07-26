Пессимистический прогноз: «японский мост» в Николаеве построят через 7,5 лет

В среду, 25 июля мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет.

Об этом он сообщил в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Проект на этапе технического обследования. Я спросил на одной из встреч: «Когда мы получим результаты?» - «Это будет через 4 года». То есть через 4 года мы получим новый мост?» - «Нет, через 4 года мы сможем уложить первый кирпич». «А когда построим?» - «Еще через 4 года». Можно говорить о том, что мост мы получим с вами через 7,5 лет. Это все серьезная работа - проект, исследование, измерение. Мы говорили о пессимистическом прогнозе, - заявил Александр Сенкевич.

Напомним, что во вторник, 29 мая, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг.

Ранее, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.