«Николаевэлектротранс» не может закупить опоры заложенные в матрезерв - попросят выделить на баланс управления Герасимени

КП «Николаевэлектротранс» не может закупить выделенные в материальный резерв города 10 опор, из-за проверки Антимонопольного комитета Украины.

Об этом стало известно в среду, 25 июля в ходе депутатской комиссии по вопросам транспорта, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, которое не состоялось из-за отсутствия кворума.

Напомним, что у КП «Николаевэлектротранс» 224 опоры контактной сети находятся в аварийном состоянии – троллейбусы и трамваи могут не выйти на маршруты.

Так, начальник транспортного управления Олег Манушевич отметил, что на предприятии не осталось ни бетонных, ни деревянных опор.

— Опоры заложили в материальный резерв, но еще не купили. Мы вынесем решение, что это необходимо в связи с аварийной ситуацией, они туда закладываются, выделяются деньги. Они будут не с антимонопольного комитета на электротранс, а именно управление ЧС (управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета, начальник управления Александр Герасименя, - ПН). Они купят себе и сложат на электротрансе. В случае аварийной ситуации собирается комиссия, голосует, что нужна замена и мы их меняем, — рассказал он.

Отметим, что проверка АМКУ связана с тем, что на содержание предприятия выделили 47 миллионов гривен, однако на сессии депутаты проголосовали только 10 и позже еще 6 миллионов гривен. Результаты проверки должны быть в четверг, 26 июля, но по словам директора департамента финансов Веры Святелик уже найдены нарушения.

Также, Манушевич в комментарии «Преступности.НЕТ» 26 июля сообщил, что данный вопрос уже прошел комиссию и будет обсуждаться на очередном заседании исполнительного комитета горсовета.

Напомним, что упавшие опоры контактной сети трамвая по улице Потемкинской заменят из имеющихся резервов на предприятии КП «Николаевэлектротранс», но это не спасет ситуацию: «Нужно менять все».