«Пирожные и тортики здесь ни к чему», - Супрун рассказала, что помогает держать организм в тонусе

Избыток сладкого в крови делает человека вялым и сонным, а спорт и ограничение калорий «запускают» работу мозга.

Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам наверное знакомо чувство бабочек в животе, покалывание в пальцах и муравьев на коже, значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему», - пишет Супрун.

Также она добавила, что избыток сладкого быстро изымается из крови и к нейронам не попадает. Отмечается, что из-за избытка сладкого или жирного в организме, человек может ощущать сонливость и вялость.

В свою очередь, дефицит калорий и занятия спортом наоборот способствуют улучшению памяти и работе мозга.

Ранее сообщалось, что дневной сон помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе, а также является антидепрессантом и улучшает настроение.