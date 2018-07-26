«Рука взяла у нас приказ», - в Николаеве отменили декларацию о скандальной застройке береговой линии на Леваневцев

В Николаеве отменили декларацию о начале выполнения строительных работы по адресу Леваневцев, 9, где незаконно застраивается береговая линия.

Об этом сообщил директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев на своей странице в Facebook.

Напомним, что Николаевская полиция начала расследование по факту строительства многоэтажного дома в Леваневцах.

Как отмечает Ермолаев, с момента получения приказа любые действия на застраиваемом объекте являются незаконными. На саму стройку он не смог зайти, но приказ у них забрали.

«Выехали вместе с управлением ДАБІ в микрорайон Леваневцев на скандально известную стройку, чтоб вручить застройщику приказ об отмене декларации про начало выполнения строительных работ.

С этого момента любые строительные работы на объекте незаконны, а сама стройка считается самозастроем. Высунутая из-за ворот рука взяла у нас приказ, ворота нам так и не открыли. P.S. Для тех кто ещё не в курсе директором компании- застройщика является известная «зоозащитница» Лидия Шуст», - написал он.

Напомним, что в понедельник, 2 июля в ходе аппаратного совещания у мэра Александра Сенкевича подняли вопрос незаконной застройки прибережной зоны микрорайона Леваневский. Тогда же выяснилось, что у фирмы-затройщика есть декларация, в котором указывается что на данном участке будет проводится реконструкция. В итоге, начальник городского ГАСКа Валентин Возчиков уверил мэра и депутатов, что все будет по закону, и если есть нарушения, то стройку ликвидируют, а о результатах проверки и других действиях он будет сообщать лично.

Ранее сообщалось, в 2009 году депутаты Николаевского городского совета приняли решение №36/62, согласно которому последняя зеленая зона в бывшем военном гарнизоне на берегу реки, на месте бывшего летнего кинотеатра была роздана 18-ти гражданам под строительство индивидуального жилья. После чего началась вырубка деревьев, а жители соседних домов сразу же стали протестовать против уничтожения зеленой зоны.

Однако, люди, вышедшие на общее собрание к месту вырубки рощи, в ходе бурного обсуждения плана своих действий так и не решились сносить забор, возведенный вокруг сквера застройщиками.