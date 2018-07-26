«Дверь в Европу» по-николаевски или как власть плюет на права горожан

С 2016 года жители дома №3 по улице Фалеевская противостоят собственникам помещений, расположенных в их доме, которые без единого разрешительного документа сделали себе отдельный вход.

Также, люди обвиняют собственников помещений по Фалеевская, 3 кв. 4/4 Голдина И.Л. и Лапшина Д.Ю. в захвате придомовой территории, а именно, пешеходного тротуара ведущего к подъездам дома, двор которого является основным въездом транспорта в детский реабилитационный центр.

В заявлении, жители более подробно описали все неудобства, которые им доставляют «хозяева жизни» из квартиры 4/4.

Данное скандальное помещение уже фигурировало в СМИ – именно в нем, в 2012 году правоохранители накрыли онлайн-порностудию, которая обслуживала иностранных клиентов. https://news.pn/ru/criminal/58519. На данный момент в помещении располагается оружейный склад магазина оружия и боеприпасов «Ведмідь», что вызывает обоснованное опасение у жильцов дома. А лестничную площадку, любители горячительных напитков используют, как импровизированный столик, круглосуточно распивая на нем спиртные напитки.

Примечательно, что Голдин И.Л. и Лапшин Д.Ю. не подавали в ГАСК декларацию о начале выполнения строительных работ, права собственности или пользования земельным участком, на котором располагается объект реконструкции, у них тоже нет. То есть, строительные работы по реконструкции нежилых помещений по адресу: ул. Фалеевская, 3/4 они проводились незаконно.

Контролирующие органы власти еще в декабре 2016 года официально признали действия Голдина И.Л. и Лапшина Д.Ю. незаконными и обязали их демонтировать построенные объекты. Требования городских властей они проигнорировали – заявив жителям, что ничего не намерены демонтировать, что за ними стоят влиятельные люди и все их проблемные вопросы с властями «закрывает» Алик Пелипас, поэтому они на всех «ложили».

А в это время, юристы ГАСКа проявляя систематическую юридическую безграмотность, умышленно затягивают судебный процесс – то отправляют в суды непрофессионально подготовленные иски, то, направляют их в суды не той компетенции.

Наша организация по данному факту уже подготовила соответствующие обращения в контролирующие и правоохранительные органы.