Звание «Почетного гражданина Николаева» хотят присвоить спортсменке Харлан, директору училища и покойному Коренюгину

В Николаеве хотят присвоить звание «Почетного гражданина» сразу троим людям: олимпийской чемпионке Ольге Харлан, экс-секретарю горсовета покойному Владимиру Коренюгину и директору училища № 21 Ивану Сыроватскому.

Об этом шла речь в ходе постоянной депутатской профильной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, в среду, 25 июля.

Так, секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова сообщила, что вопрос о присвоении звания Ольге Харлан прошел все регламентные комиссии и предоставила все документы. Депутаты единогласно поддержали данный вопрос.

В свою очередь, глава комиссии Александр Бернадский предложил включить еще одного кандидата, а именно бывшего секретаря городского совета Владимира Коренюгина, который умер 24 сентября 2013 года.

- Он исполнял обязанности мэра, он очень много сделал для нашего города. Я считаю, что мы должны увековечить память о Владимире Ивановиче и, вынося о присвоении звания почетный гражданин, включить его кандидатуру, - сообщил он.

Также Сергей Карцев напомнил о том, что год назад прошел все комиссии вопрос на почетного гражданина директору училища № 21 Ивану Сыроватскому.

Ольга Харлан Владимир Коренюгин Иван Сыроватский

Так, депутаты решили, что следует внести все три кандидатуры о присвоении данного звания и на сессии проголосовать за изменения в специальном положении по присвоению данного статуса, могласно которому почетным званием можно наделять лишь одного человека в год.

Ранее сообщалось, что Ольге Харлан хотят присвоить звание почетной гражданки города Николаева.