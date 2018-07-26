«Мы не можем повлиять на ситуацию», - мэр Николаева заявил, что свет жителям «Гуртожитка» будут отключать в индивидуальном порядке

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в общежитиях, которые обслуживает КП «Гуртожиток», «Николаевоблэнерго» будет отключать электричество жителям, у которых есть задолженность.

Об этом стало известно в ходе 41-й внеочередной сессии Николаевского городского совета, в четверг, 26 июля.

Так, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Анатолий Петров отметил, что в трех общежитиях Корабельного района отключили электричество и газ, а также предложил созвать внеочередной исполком, дабы найти решение.

– У нас на сегодняшний день сложилась критическая ситуация по общежитиям города Николаева. Мы все прекрасно знаем, что были отключены общежития на Намыве, где вышли люди. Сегодня очередное отключение трех общежитий в Корабельном районе. Ситуация усугубляется тем, что кроме отключения электроэнергии им уже был отключен газ. Люди на сегодняшний день не имеют возможности приготовить пищу, нормально там проживать. Поэтому, предлагаю создать либо временную комиссию либо исполком для решения этого вопроса. Жители этих общежитий не должны быть заложниками бесхозяйственной деятельности руководителей общежития и считаю что мы не должны оставлять их на произвол сегодняшней ситуации, - заявил он.

В свою очередь, Сенкевич ответил, что городская власть не может платить за должников, поэтому отключения электроэнергии жителям будет происходит в индивидуальном порядке.

- Будет организована прямая оплата на счета «Николаевоблэнерго». Все, кто не будет платить, будут отрезаны от потребления электричества. Мы не можем платить за людей, которые не хотят платить самостоятельно. Мной было предоставлено распоряжение наклеить на все двери домов новые реквизиты оплаты.

Также он добавил, что перекрывать дороги нет смысла, а лучше просто собрать деньги и оплатить счета.

Как известно, 24 июля в районе остановки «Океан» в Лесках группа жильцов общежитий КП «Гуртожиток» перекрывала дорогу в знак протеста против выключения электроэнергии в их домах.

Отмечается, что 24 июля, в Николаеве жильцы общежития на улице Киевской, 2, которое обслуживает ЖКП «Бриз», вышли перекрывать дорогу в районе остановки 2-е КП, так как у них отключили электроэнергию, а 25 июля свет отключили на Озерной, 12, но позже в домах по улицам Озерная, 12 и Киевская, 2 уже подключили электроэнергнию. ЖКП «Бриз», которое обслуживает жильцов погасило их долг перед «Николаевоблэнерго» с других своих статей затрат.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Также ранее жильцы общежития КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского в Корабельном районе грозились перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от Оппоблока Олег Солтыс, на которого экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевого использования средств предприятия.