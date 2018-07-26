«Люди стали заложниками ситуации», - в Николаеве отключили лифты в микрорайоне Северный

В Николаеве 26 июля в домах по улице Архитектора Старова,8, 10-б и 10-г отключили лифты по причине задолженности перед ООО «Соляные»

Об этом сообщил депутат Алексей Лепишев в ходе 41-й внеочередной сессии горсовета, в четверг, 26 июля.

- Задолженность 91 тысяча гривен перед ООО «Соляные», с июня месяца там ЖЭК «Бриз», который принимает оплату. Прошу дать протокольное поручение - хотелось бы в течении дня решить эту проблему, поручение следующего характера, чтобы руководитель «Бриза» и первый замдиректора ДЖКХ Виталий Кузнецов, вице-мэр Юрий Степанец собрались в срочном порядке и направили гарантии и обращение Сиваку, чтобы в течении дня к вечеру лифты были включены, - заявил Лепишев.

Также он добавил, что следует обратиться в правоохранительные органы, чтобы узнать, куда направили деньги, поскольку «люди стали заложниками ситуации», поскольку они оплатили все счета. В свою очередь, мэр Александр Сенкевич поручил провести встречу вице-мэру Юрию Степанцу при участии депутата Алексея Лепишева, руководителя ЖЭКа «Бриз», а также заместителя директора Департамента ЖКХ Виталия Кузнецов, дабы направить обращение включить лифты руководителю «Николаевоблэнерго» Олегу Сиваку.

Напомним, что в Николаеве 18 июня примерно в 10 домах в микрорайонах Соляные и Северный отключили лифты от электроснабжения. В частности, на сессии мэр Николаева Александр Сенкевич дал поручение отработать возможность выделения возвратной финансовой помощи частному ЖЭКу «Соляные» для погашения долгов перед «Николаевоблэнерго» за электроэнергию.