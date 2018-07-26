Для исключения каких-либо инцидентов: Мэр Николаева поручил заключить договор на госохрану КП «Центр защиты животных»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил первому заместителю директора департамента ЖКХ городского совета Виталию Кузнецову заключить договор с Государственной службой охраны, которая будет охранять территорию КП «Центр защиты животных».

Об этом стало известно в четверг, 26 июля, в ходе заседания сессии.

Такую просьбу мэру высказал депутат от фракции «Оппозиционный блок» Игорь Копейка, по его мнению это «поможет исключить любые инциденты на предприятии».

— По просьбе депутата Игоря Копейки и фракции «Оппозиционный блок» даю протокольное поручение Виталию Кузнецову по обработке вопроса заключения договора на охрану Государственной службой охраны предприятия «Центр защиты животных». Для того чтобы эта охрана работала и не допускала каких-либо действий с какой-либо стороны, — заявил Сенкевич.

Напомним, что в Николаеве в среду, 25 июля, возле офиса коммунального предприятия «Центр защиты животных» собрались члены «Правого сектора» и представители ряда общественных организаций.

В частности, после эвтаназии 70 животных произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».

Также зоозащитники блокировали «ЦЗЖ» и не хотели пропускать журналистов на предприятие, а глава зоозащитной организации заявила, что безвозвратный отлов не решит проблему с бродячими собаками в Николаеве.