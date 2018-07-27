На одну вакансию претендует шесть безработных, - Николаевский центр занятости

За первое полугодие 2018 года на одну вакансию претендовало в среднем шесть человек. Отмечается, что среди служащих и представителей простейших профессий на одно свободное место претендовало 11 человек.

Об этом сообщает отдел информационной работы Николаевского центра занятости.

Как сообщает директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько, за январь-июнь 2018 года при помощи Николаевской областной службы центра занятости получили работу около 15,9 тысяч людей. Также использовано около 400 тысяч гривен на открытие собственного дела и еще 800 тысяч гривен собираются использовать до конца года.

В свою очередь, он сообщил, что на новые рабочие места с компенсацией работодателю ЕСВ трудоустроено 105 безработных, а разрешения на трудоустройство иностранцев получили 42 работодателя региона, приняли на работу 72 граждан других стран, в основном, - это Таджикистана, Узбекистана, Турции, Таиланда и других.

«В течение первого полугодия на одну вакансию в среднем претендовало 6 человек. Значительная конкуренция наблюдалась среди законодателей, служащих, и представителей простейших профессий, где на одно свободное рабочее место претендовало по 11 человек. А вот, например, для вакансий врачей (разных специализаций) не было ни одного специалиста, который бы искал именно такую ​​работу», - рассказал директор ОЦЗ.

Добавим, что в январе-июне текущего года в базе данных областной службы занятости насчитывалось более 20,6 тысяч вакансий, из которых 45% имели минимальную заработную плату, 52% - от минимальной до средней, 3% - выше средней. В период поиска основного места работы, почти 5 тысяч человек приняли участие в общественных и других работах временного характера. Еще 4,3 тысячи безработных прошли профессиональное обучение по актуальным профессиям.

Ранее сообщалось, что государственной службой занятости введено анкетирование работодателей о потребности в работниках на 2019 год.