«Нарушения труда и отсутствие документов»: В Николаеве УТБ проверила фирму-перевозчик «Приватавтолюкс»

В четверг, 26 июля, сотрудники «Укртрансбезопасности» в Николаевской области совместно с начальником транспортного управления Николаевского городского совета Олегом Манушевичем и работниками управления Гоструда провели внеплановую проверку ООО «Приватавтолюкс». В ходе проверки было обнаружено ряд нарушений.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам руководителя управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александра Гринюка, проверка связана с недавними жуткими дорожно-транспортными происшествиями в Николаевской и Житомирской областях.

Выяснилось, что директором ООО «Приватавтолюкса» с 23 июля является бывший глава управления инфраструктуры Николаевской ОГА Эдуард Волошинович. Предприятие арендует здание и территорию в районе улицы Казарского. По документам, которые подавались на лицензирование, они арендуют 110 автомобилей, из которых 60 - с трекерами, а 90 - проходили по конкурсу.

Помимо этого, на предприятии официально зарегистрированы только 6 человек, а все водители работают по договору, то есть не оформлены официально. Также у Гринюка возникли сомнения относительно того, может ли имеющаяся территория вместить 110 автомобилей.

- На сегодняшнюю минуту мы пока еще не может увидеть документы об официальном трудоустройстве всех водителей, которые должны быть в штате предприятия оформлены. Я для себя вижу, как руководитель службы, внегаражное хранение транспортных средств. Договоров пока не предоставляют, а на этой территории 110 транспортных средств, которые числятся в лицензионной базе, мы их на этой территории физически не можем расположить. И зафиксированы нарушения лицензионных условий, за которые будут составляться соответствующие акты, штрафы будем выписывать, - рассказал он.

Также пока что руководство предприятия не смогло предоставить листы стажировок,которые должны быть обязательно.

- Этого документа нет. Его никто не может найти. Я не уверен, что водитель знает, как управлять транспортным средством, куда ехать, по какому маршруту. Каждый день они выезжают. Если нам не предоставят, я буду принимать решение, чтобы они вообще не выезжали на линию и не несли опасность другим горожанам, - возмутился Гринюк.

Проверяющим предоставили один журнал медицинского осмотра, по которому можно было судить, что сегодня на маршрут вышло 25 водителей. Однако второй журнал сразу дать не смогли. Также у водителя маршрута №89 были несоответствия в документах относительно тех дней, когда он выходил на работу и тех, в которые нет.

- Не фиксирует свой режим работы. По законодательству водитель должен работать 8 часов, чтобы были безопасные условия по перевозке пассажиров. На сегодняшний день я зафиксировал нарушения труда и отдыха водителями этого предприятия в части не ведения документов, которые должны вестись – табеля, книги индивидуально-контрольные. Они работают ежедневно, работают скорее всего так: в 4:20 утра выезжают, заезжают после 21:00. Завтра опять выходят на работу и так каждый день, - сказал Гринюк.

Также работников Гоструда возмутило то, что в гаражах, которые арендует предприятие, нет работников. А другие гаражи, по словам руководства ООО «Приватавтолюкс», не принадлежат им, однако у них имеются ключи от них. Сам Волошинович говорит, что только начал работу и поэтому не имеет точной информации касательно того, как обстоят дела на предприятии и что ему принадлежит.

Вместе с тем Гринюк отметил, что с начала года зафиксировано девять дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей этой фирмы. По его мнению, причиной такой запущенности предприятий послужил мораторий на их проверку, который длился около 3-4 лет.

В свою очередь Манушевич рассказал, что маршрутное такси №89 стало первым, на котором появилась наклейка с GPS-трекером. По его словам, сейчас разрабатывается программа, благодаря которой каждый житель Николаева будет видеть в приложении на телефоне, либо на сайте местонахождение автомобилей.

Проверка будет длиться два дня, поэтому о её окончательных результатах станет известно только завтра.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине пассажиры накинулись на инспекторов УТБ, которые проверяли транспорт.