Мэр Николаева по результатам проверки может привлечь Палько к дисциплинарной ответственности, - директор антикоррупционного департамента

Андрей Палько В ходе служебной проверки в отношении директора департамента ЖКХ Андрея Палько были выявлены некоторые нарушения разного характера, однако окончательное решение за мэром города Александром Сенкевичем.

Об этом в комментарии корреспонденту «Преступности.НЕТ» сообщил директор департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев.

— На самом деле не все хорошо в департаменте ЖКХ - и было и есть. И наверное, при том количестве проблем у нас в области ЖКХ и том количестве денег, которые мы имеем на их решение, то еще долго не будет хорошо, особенно актуально стоит вопрос как эти деньги использовать, — заявил директор департамента.

Андрей Ермолаев В частности чиновник привел три примера нарушений, которые были выявлены в ходе проверки:

— Возьмем прошлый год, был запланирован ремонт дороги по улице Пограничной, как сворачивать с Пушкинской – было три договора по разным участкам, работы должны были завершиться до 1 октября. Каждый участок где-то по 1,5 миллиона гривен – капитальный ремонт, но работы эти сделаны не были. Весной там еще автобус перевернулся на этих ямах. Начали выяснять почему и оказалось, что 30 октября прошлого года – через месяц после того, как работы должны были быть закончены, Палько подписал соглашение, уменьшив стоимость договора до нуля, обнулив договор, — отметил Ермолаев.

Также по его словам, формально бюджет не понес убытки, так как деньги не были заплачены, но фактически дороги остались разбитые, и в этом году на улице Пограничной проводили ямочный ремонт, также пропали проекты, которые нужно теперь переделывать и заново платить деньги. При этом не смотря на то, что договором предусматривались штрафные санкции за просрочку выполнения работ, но никакие претензии предъявлены не были. В частности с городского бюджета пришлось выплатить штрафы ГАСКу, за то что работы начинались без подачи деклараций, а это порядка 500 тысяч гривен.

— За эти деньги можно было крышу починить, где-то дорогу… я не думаю, что они у нас лишние. Это не лично Палько, а общее руководство департамента, каждый раз какой-то сотрудник департамента забывал или нарочно не подавал декларацию и их ловил ГАСК, — заявил Ермолаев.

Еще одно нарушение, которое обнаружили в ходе проверки касается фонарей ан Флотском бульваре.

— По договору их должны были сделать до 25 декабря, но этого не произошло. При этом 25 декабря Палько продлил допсоглашение – сделал переходящий договор на следующий год. Хотя когда мы начали разбираться в бумагах, то фирма письмо о том, что не успевает выполнить работы и просит продлить договор зашло в ДЖКХ только 26 декабря. В общем, чтение мыслей и машина времени, — прокомментировал он.

В итоге, по результатам проверки, которая завершилась 31 мая Андрей Палько должен был объясниться перед мэром Сенкевичем, после чего последний и должен был принять решение.

— Мэр будет решать вопрос о привлечении дисциплинарной ответственности, это сначала должен быть выговор, а потом увольнение. Это может быть в разной мере ответственности. Нельзя сказать, что Андрей Николаевич вовсе не причем, наверное, свою работу он выполнял не так уж добросовестно, — подытожил Андрей Ермолаев.

Напомним, ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич отстранил директора департамента ЖКХ Палько от должности и назначил в отношении него служебную проверку. Сенкевич говорил, что директор департамента ЖКХ Андрей Палько не справляется со своими обязанностями и его необходимо заменить. Затем служебное расследование в отношении Палько завершили, и мэр Николаева восстановил его в должности директора департамента ЖКХ.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько считает проверку, которую провели в его ведомстве, однобокой и готов будет подать в суд, если его пояснения по факту проверки не будут приняты.