Американка у себя в доме нашла горного льва – хищник спал за диваном

Жительница города Ашленд в штате Орегон Лорен Тейлор, когда вернулась домой, обнаружила неожиданного гостя – спрятавшись за диваном, в ее доме мирно спал горный лев (пума).

Об этом сообщает «5 канал».

Лорен предполагает, что дикая кошка попала в дом через незапертую дверь черного входа после того, как утолила жажду в пруду на заднем дворе.

«Двери были открыты, в комнате были огромные растения и лестницы из настоящих веток дерева, поэтому лев, вероятно, даже не понимал, что заходит в закрытое помещение», - рассуждает женщина.

Войдя в дом, животное напугал криком сосед Тейлор, который увидел хищника. Это вынудило горного льва спрятаться за диваном, там он и уснул на несколько часов. Найдя незваного гостя, американка хотела шумом разбудить его, но потом «ласково посмотрела ему в глаза и начала общаться с ним, мигая по-кошачьи, чтобы успокоить его».

«Очевидно, он чувствовал себя в безопасности, поэтому у него не было желания уходить», - написала женщина.

В конце концов, Лорен решила, что пора заставить льва уйти – она начала бить в барабан, и хищник ушел из дома.

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