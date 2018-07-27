В Днепре пьяный водитель «Daewoo» сбил и провёз на капоте патрульного

В пятницу, 27 июля, в Днепре пьяный мужчина наехал на остановившего его патрульного и провез его на капоте.

Об этом сообщает Информатор.

Около 4:00 полицейский остановил «Daewoo Lanos» за то, что водитель двигался на автомобиле в темное время суток без включенного ближнего света.

- От водителя слышался запах алкоголя. Он сам признался, что употреблял спиртные напитки, но от освидетельствования отказался. На мужчину начали составлять протокол, как вдруг он решил то ли уехать, то ли перепарковаться: закрылся в салоне, завел авто и тронулся с места. Полицейский пытался его остановить, но мужчина не отреагировал и наехал на патрульного, — рассказал командир 4-го батальона патрульной полиции Николай Рябовол.

Мужчина остановился только после того, как врезался в бордюр. Чтобы задержать его, полиции пришлось разбить боковое стекло автомобиля. Нарушителя доставили в Днепровское отделение полиции.

Ранее сообщалось, что под Черновцами водитель сбил инспектора «Укртрансбезопасности» и провез на капоте грузовика.