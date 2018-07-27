На Николаевщине открыли восемь общественных приемных Радикальной партии Олега Ляшко

Игорь Николаенко В Николаевской области открылось восемь общественных приемных Радикальной партии Олега Ляшко, а к концу августа партийные приемные заработают в каждом районе области.

Об этом на встрече с партийным активом заявил руководитель областной партийной организации РПЛ Игорь Николаенко.

Общественные приемные открылись и уже активно работают в Новобугском, Снигиревском, Новоодесском, Вознесенском, Доманевском, Арбузинском и Первомайском районах, а также в областном центре на улице Большая Морская, 23.

О том, что работа партии в Николаевской области с начала нынешнего года активизировалась и коренным образом улучшилось ее освещение в СМИ, подчеркивалось и в процессе публичной дискуссии на тему «Активность парламентских партий в Николаевской области», которая состоялась в бизнес-центре «Александровский» по инициативе неправительственной внепартийной общественной сети ОПОРА.

- Общественные приемные – важная составляющая работы партии. Это стационарные пункты общения с людьми, одна из немногих инстанций, где человека выслушают, проконсультируют, помогут. Многие приходят сюда в отчаянии и надежде решить собственную проблему, но большинство понимает – это не выход и бороться надо с причинами, а не со следствием, чтобы жизнь всех украинцев радикально поменялась к лучшему. Но это станет возможным тогда, когда заработает отечественная промышленность, встанет с колен сельское хозяйство, когда люди будут иметь работу и получать достойные зарплаты. Пакет реформ Радикальной партии Олега Ляшко нацелен именно на это, - подчеркнул Игорь Николаенко.

Ранее сообщалось, что у большей части николаевских нардепов-списочников почти 100% явка в Раде.