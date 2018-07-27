Неограниченное количество тренировок в тренажерном зале СК Легион!

Лето – это отличное время для работы над собой! Обмен веществ ускоряется, все процессы в организме, в том числе сброс лишнего веса и набор качественной мышечной массы, протекают значительно быстрее.

Воспользуйтесь шансом построить свое тело! Особенно когда в СК Легион действуют такие горячие скидки!

Безлимитное посещение тренажёрного зала весь август - 300 грн.

Спортивный клуб Легион предлагает оптимальный набор кардио и силовых тренажеров, чистые раздельные душевые и раздевалки, возможность заниматься как самостоятельно, так и с тренером. Тренера зала имеют опыт проведения тренировок как для снижения лишнего веса, так и для набора массы.

Тренажёрный зал работает:

с понедельниа по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях Instagramи Facebook, а также по т.0982810068э

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).