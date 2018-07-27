Жители Николаевщины задолжали за газ почти ₴400 миллионов – 17 тысяч потребителей уже отключили

По результатам первого полугодия 2018 года долг бытовых потребителей газа в Николаевской области увеличился на 37% по сравнению с таким же периодом прошлого года, и составляет почти 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевгаз Сбыт».

Долги за газ имеют 183 тысяч домохозяйств Николаевской области, что составляет 52% от всех клиентов «Николаевгаз Сбыта». Больше всего должников в областном центре – в Николаеве 112 тысяч потребителей газа (61% от всех неплательщиков) накопили долгов на сумму 296 миллионов гривен (почти 75% задолженности). Из-за долгов за газ 48 тысяч субсидиантов могут остаться без государственной помощи.

В компании отмечают, что неплатежи за газ создают для предприятия значительные финансовые затруднения. Компания не имеет возможности своевременно рассчитаться за поставленный газ с НАК «Нафтогаз Украины», как это предписано алгоритмом, утвержденным госрегулятором.

Кроме бытовых потребителей, долг перед «Николаевгаз Сбытом» накопил также госбюджет – неоплата за газ, поставленный льготникам и субсидиантам, составляет более 85 миллионов гривен. В результате у компании хронический дефицит средств, необходимых для эффективной деятельности по поставкам газа и обслуживанию клиентов.

Для сокращения задолженности за газ предприятие информирует неплательщиков о том, что в случае непогашения долга им будет прекращены поставки газа. За первое полугодие компания разослала 24 тысячи таких уведомлений. В случае отсутствия реакции со стороны неплательщиков «Николаевгаз Сбыт» прибегает к крайним мерам. Так, за указанный период поставки газа были прекращены более 17 тысячам должникам.

«Газ является дорогостоящим товаром, оплата за который обязательна. Кроме того, несвоевременная оплата за потребленный энергоресурс приводит к еще большим затратам, ведь для возобновления газоснабжения абонентам придется дополнительно оплатить расходы за его отключение-подключение», - говорит директор «Николаевгаз Сбыта» Наталия Левченко.

Долги за газ являются основанием для прекращения субсидий. Из 183 тысяч должников в Николаевской области – 48 тысяч являются получателями субсидии. Согласно законодательству, если при назначении субсидии на следующий срок у потребителя имеется просроченная свыше двух месяцев задолженность, то субсидия может быть назначена только при условии ее погашения или заключения договора на реструктуризацию долга.

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с накоплением долгов на лицевых счетах, мы рекомендуем абонентам своевременно оплачивать услуги за потребленный газ.

Напомним, как на Одесчине в городе Теплодар зимой появилась угроза полностью остаться без тепла из-за миллионных долгов за газ.