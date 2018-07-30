Путешествуйте по Украине и Европе просто и выгодно!

Николаевское областное предприятие автобусных станций круглосуточно предоставляет услуги пассажирам и автоперевозчикам. Создания условий для простого доступа к услугам, комфорта и доброжелательной атмосферы – основная цель предприятия. Поэтому николаевцам и гостям города предлагают воспользоваться услугами эксклюзивного партнера предприятия – онлайн-сервисом по продаже билетов inBus.ua.

Основными приоритетами компании «НОПАС» является организация логистической системы путешествий с центром в Николаеве, обеспечение условий для повышения лояльности путешественников и клиентов фирмы (перевозчиков), организация комфортных условий для клиентов по пребыванию на вокзалах (станциях), приобретение билетов и хранение багажа, составление оптимальных маршрутов путешествий.

Только у нас самые выгодные цены и предложения, работа только с проверенными, легальными перевозчиками, возможность выбрать лучшие места.

Широкая сеть маршрутов доставит Вас в различные уголки Украины, Польши, Германии, Италии, Чехии, Литвы, Болгарии, а также страны СНГ и обратно, а наши кассиры с радостью помогут подобрать удобный маршрут и совершить покупку автобусного билета.

Эксклюзивным партнером ЧАО «Николаевское областное предприятие автобусных станций» по продаже билетов является онлайн ресурс inBus.ua, где можно купить билет онлайн, а также поучаствовать во всевозможных акциях, получить дополнительную скидку, либо приз!

Приятных путешествий!