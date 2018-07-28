Новые рекомендации: в положение о контроле благоустройства Николаева предложили внести изменения

Администрациям районов Николаева поручили внести свои поправки и предложения в правила благоустройства города, дабы сделать их максимально понятными, поскольку не менялось с 2013 года.

Об этом шла речь в ходе рабочего совещания заместителя городского головы Владимира Крыленко с представителями администраций районов, членами общественных советов и департаментом противодействия и коррупции, в пятницу, 27 июля.

Так, представитель администрации центрального района рассказал, что проверка объектов проводится лишь в случае, если есть официальное обращение жителей на какую-то неудовлетворительную работу. В свою очередь, глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко добавил, что нет перечней согласно которым нужно проводить контроль благоустройства.

- С одной стороны порядок контроля. С другой стороны, что мы контролируем. Нужно донести нормальным языком. Облезлый фасад. Вот какая степень облезлости? - уточнил он.

В конечном итоге, было предложено до следующей пятницы по положению о правилах благоустройства написать предложения и рекомендации.

- Есть плановая проверка, есть внеплановая проверка по обращениям. Дальше есть вопросы, с какими документами нужно выйти. Определить типовой акт. Также вопрос предписаний, в каких случаях нужны. И когда этот документ будет готов, мы с ним выйдем. Второй вариант - ваши методические рекомендации предпринимателям. Что вы хотите, чтобы соблюдали. Если вы считаете, что правила устарели, то тоже внесите рекомендации, - поручили представителям администраций.

Ранее сообщалось, что специалисты мэрии провели рейд на общественном пляже Намыва, где проверили соблюдение предпринимателями правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечение чистоты и порядка на земельных участкам, переданных им в аренду.