В Киеве проходит массовое шествие по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины ОНЛАЙН

В пятницу, 27 июля, в Киеве проходит акция по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины. Организаторы крестного хода анонсировали участие в ней до 100 000 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сегодня крестный ход по центру Киева проведет Украинская православная церковь московского патриархата, а завтра - киевского. Праздничные мероприятия начались с молебна на Владимирской горке в 13:00, после чего верующие начали идти по центру города.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, на Крещатике от Майдана Незалежности и до Европейской площади установили рамки металлоискателей, а периметр оградили забором. Кроме того, правоохранители усилили также и участок от метро Арсенальная до Киево-Печерской Лавры. Сотрудники полиции и Нацгвардии стоят вдоль дороги, а возле Европейской площади дежурят медики.

В молебне УПЦ МП приняли участие народные депутаты от «Оппоблока» Владимир Бойко, Вадим Навинский и Александр Вилкул. Также присутствовал на мероприятии внефракционный нардеп Владимир Литвин.

Также в Киев приехал глава фракции «Оппозиционного блока» Игорь Дятлов.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета поддержали автокефалию украинской церкви.