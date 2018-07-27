Завтра в Николаеве обещают жаркую погоду и небольшой дождь

В Николаеве в период с 21:00 27 июля по 21:00 субботы, 28 июля, обещают переменную облачность и кратковременный дождь.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области со ссылкой на прогноз Николаевского областного центра по гидрометеорологии.

Температура в Николаеве будет ночью 19-21 градус, днем – 29-31 градус.

В целом в Николаевской области обещают переменную облачность, краткосрочный дождь, местами будет гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, температура ночью 17-22, днем 27-32 градуса.