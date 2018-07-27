Украинский флот вместе с кораблями НАТО провел маневры в Черном море

Военно-морские силы Украины совместно с кораблями групп НАТО в Черном море провели тренировку типа «Passex».

Об этом сообщили в пресс-центре Командования ВМС Украины.

Целью маневров является отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений, совместные противоминные действия в соответствии со стандартами НАТО.

В тренировке принимали участие тактические группы многоцелевых кораблей, противоминных кораблей и артиллерийских катеров. Учения начались с тактического маневрирования всех задействованных сил. Далее фрегаты «De Ruyter» Королевских ВМС Нидерландов, «Regele Ferdinand» морских сил Румынии, «Fatih» ВМС Турции и «Гетман Сагайдачный» ВМС Украины отработали упражнения во взаимодействии с катерными тактическими группами – артиллерийскими катерами ВМС Украины «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород», «Кременчуг» и «Лубны». Целью фрегатов было отражение атаки малоразмерных скоростных целей, а катеров – имитация нанесения артиллерийских ударов по боевой группе.

В ходе тренировки минные тральщики военно-морских сил Турции, Румынии и Украины обнаружили имитаторы якорных и донных мин, также им содействовали судно «Rhein» ВМС ФРГ и морское водолазное судно «Почаев» ВМС Украины выполнили обеспечения поиска выявленных мин. К действиям также привлекался вертолет с голландского фрегата.

Напомним, что ранее на Николаевщине завершились украинско-американские учения «Си Бриз - 2018».