Политические партии на Николаевщине потратили около ₴11 миллионов на их уставную деятельность

На Николаевщине за период 2016-2018 годов областные ячейки парламентских партий потратили на уставную деятельность около 11 миллионов 550 тысяч гривен. Отмечается, что 70% из этой суммы ушли на заработную плату партийцам и аренду помещений.

Об этом сообщает пресс-служба Гражданской сети ОПОРА.

Как рассказал общественный консультант ОПОРЫ в Николаевской области Дмитрий Башенный закон о государственном финансировании уставной деятельности партий приняли в 2015 году, но само финансирование началось в 2016 году.

Так, больше всего потратил на уставную деятельность областной центр партии «Блок Петра Порошенко» - 7 миллионов ​​гривен, в то время как «Народный фронт» потратил 2 миллиона 600 тысяч гривен, объединение «Самопомощь» - 950 тысяч гривен, «Оппозиционный блок» - 800 тысяч гривен и Радикальная партия - 213 тысяч гривен. При этом, областные отчеты ВО «Батьківщина» за 2016-2018 годов показывают, что областной центр не тратит средств на уставную деятельность.

Как отмечалось, основными расходами являются заработная плата и аренда помещений. Больше всего на заработную плату направила Радикальная партия - 70% всех денег, после них идет Народный фронт - 62%. 58% направил «Блок Петра Порошенко», а «Оппозиционный блок» 50%. Меньше всех на данный аспект потратилась «Самопомощь» - 37% от всей суммы.

В свою очередь, на аренду помещений «Народный фронт» потратил 31%, «Оппозиционный блок» - 17%, «Блок Петра Порошенко» - 7% и «Объединение« Самопомощь »- 5%. Добавим, что Радикальная партия не тратила деньги на арендную плату.

Согласно активности на выборах в ОТГ, «Батьківщина» приняла участие в 93% избирательных процессов, а «Блок Петра Порошенко» выдвигала своих кандидатов на 70% выборов. «Народный фронт» участвовала в 11% выборах. Меньше в избирательных процессах была задействована политическая партия «Оппозиционный блок» - 7%, «Объединение« Самопомощь» выдвигала кандидатов в 30% избирательных процессов, а Радикальная партия - в 19%.

Также Башенный подчеркнул и то, что на Николаевщине партии уже начали свою предвыборную кампанию.