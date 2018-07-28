« $70 тысяч за голову», - колумбийский наркобарон объявил вознаграждение на собаку, которая нашла 10 тонн кокаина

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За голову колумбийской овчарки, благодаря которой арестовали почти 250 преступников, наркоторговец установил вознаграждение в сумме 70 тысяч долларов.

 

Об этом сообщает BBC.Україна.

Так, накануне собака по кличке Сомбара выявила 10 тонн кокаина, которые принадлежали крупнейшей банде Колумбии - «Урабенос». Отмечается, что эта группировка считается самой мощной преступной организацией в Колумбии. 

На данный момент собаку пришлось спрятать в безопасном месте, а именно в аэропорту Боготы, поскольку он находится за приделами влияния мафии.

Ранее сообщалось, что возле Гватемалы задержали подлодку с 800 килограммами кокаина.

Елена Мельниченко

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русскийобщество