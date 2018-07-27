Патрульные проверяют николаевские «маршрутки» – нашли 29 нарушений

В Николаеве патрульные совместно с представителями Укртрансбезопасности проверяют маршрутные такси – проводят комплекс мероприятий с условным названием «Перевозчик».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

«Инспекторы контролируют, как перевозчики соблюдают правила дорожного движения. Сформированы мобильные группы, которые проверяют техническое состояние транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, их комплектацию, разрешительные документы. С 22 июля проверили 326 транспортных средств. Обнаружили 29 нарушений действующего законодательства, по всем фактам составлены соответствующие административные материалы. Из них 14 материалов составили из-за технических неисправностей и несвоевременного прохождения обязательного технического контроля. Проверка перевозчиков будет продолжаться», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Николаеве УТБ и Гоструд проверили фирму-перевозчик «Приватавтолюкс».