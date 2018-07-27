Константинопольский патриарх подтвердил намерение дать автокефалию украинской церкви

Константинопольский патриархат признал своей целью дать автокефалию украинской церкви.

Об этом идет речь в послании Вселенского патриарха Варфоломея, сообщили в пресс-службе администрации Президента Украины.

В дни празднования 1030-летия крещения Украины-Руси президент Петр Порошенко встретился с делегацией Вселенского Патриархата, которая прибыла в Украину. Делегация передала Порошенко послание от патриарха.

«Признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не переставала и не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, которые потрясали естественное функционирование православной церкви, и в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать украинской церкви автокефалию», - отмечено в послании.

Напомним, что ранее Порошенко попросил у Вселенского патриарха издать указ об автокефалии единой Украинской православной церкви.