Водитель припарковал свой «Lexus» на тротуаре на Соборной – николаевские патрульные выписали ему штраф

В Николаеве 27 июля водитель внедорожника «Lexus» припарковался на пешеходной части улицы Соборной – он уместил автомобиль прямо напротив заведения, в котором завтракал.

Об этом в Facebook-группе «Автобыдло Николаев» написал Андрей Ткаченко.

«Утром обнаружил этого «малыша», спрятанного между деревьями и скамейками, одновременно на пешеходной улице и тротуаре. Вызвал полицию. Они приехали через 4 минуты. Подождали водителя 15 минут. Поевший, сытый и довольный вышел водитель, и был оформлен по полной форме», - сообщил николаевец.

Напомним, что в Праге водитель «Range Rover» с украинскими номерами припарковался на трамвайной линии и спровоцировал пробку.