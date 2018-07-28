«Улучшает настроение и положительно влияет на здоровье», - Супрун посоветовала украинцам «пет-терапию»

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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что домашние животные положительно влияют на здоровье людей.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Общение с животными буквально улучшает настроение и делает нас счастливее. Исследователи предполагают, что это происходит из-за роста уровня гормонов окситоцина и нейромедиатора серотонина, что вместе обеспечивают появление ощущения счастья. Кроме того, в некоторых исследованиях было обнаружено, что общение с животными имеет успокаивающий эффект, способствует снижению артериального давления и уменьшению частоты сердцебиения», – написала она.

Глава Минздрава напомнила о термине «пет-терапия», которую применяют в медицине и реабилитации для улучшения психического и физического здоровья

«Для детей с аутизмом терапия с животными работает как своеобразный социальный катализатор. Например, собаки помогают справляться с недостатком сенсорной и эмоциональной осведомленности и вызвать реакцию у детей с низким сенсорным и эмоциональным уровнем возбуждения. Таким образом, дети склонны больше взаимодействовать и использовать язык. Положительно влияют на социальное поведение детей и морские свинки», – подчеркнула Супрун.

По ее словам, животные имеют положительное влияние на сердце человека. По мнению исследователей, владельцы собак и кошек имеют меньший риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

«В больницах используют пет-терапию для пациентов, которые проходят курсы лечения и реабилитации, что связанные с сильным стрессом. Например, после пережитого стихийного бедствия, аварии или смерти близкого человека. Взаимодействие с животными применяют даже для военных, страдающих ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)», – написала Супрун.

В то же время она отметила, что для установления эффективности лечения симптомов такого расстройства еще необходимы дополнительные исследования.

Напомним, что ранее Ульяна Супрун рассказала, как сладости влияют на мозговую деятельность человека.

Julia Davudenko

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русскийобщество