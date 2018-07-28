В столице начался крестный ход Киевского патриархата, посвященный 1030-летию со дня Крещения Руси ОНЛАЙН

В Киеве 28 июля начался крестный ход Украинской православной церкви Киевского патриархата в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси.

Об этом сообщает «Левый берег».

Большое количество верующих собралось на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко перед началом шествия. Верующих сперва не пропускали через забор люди с рациями без опознавательных знаков. Объяснили, что сначала идут патриарх Филарет, Президент Петр Порошенко и священники, а других пустят позже.

Люди страдают от жары, среди желающих принять участие в шествии много детей, женщин и пожилых людей. Начались ссоры. Полиция на происходящее не реагировала. Людей пропустили в 12:30, начало шествия было заявлено на час раньше. Вдоль улицы Владимирской, по которой движется колонна верующих, установлено ограждение.

Напомним, что в пятницу в Киеве прошел крестный ход от Московского патриархата.