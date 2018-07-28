Журналист Денис Бигус заявил, что за ним и его коллегами следит СБУ

С понедельника, 23 июля редакция программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» фиксирует слежку за сотрудниками и офисом. Коллектив программы расценивает это как давление и препятствование профессиональной деятельности. Журналист Денис Бигус пытался догнать следившего за ним человека, но ему это не удалось.

Об этом сообщается на сайте «Bihus.info».

Так, 26 июля оператора телепрограммы от офиса и до кафе сопровождал автомобиль «Toyota Camry» черного цвета с номерными знаками АА7305НХ. Оператор четыре раза замечала эту машину рядом с собой в течение четырех часов пешей прогулки от редакции к центру города – примерно с 18:00 до 22:00. Изначально «Toyota» ждала рядом с офисом редакции, а затем трижды переезжала с места на место по маршруту движения оператора.

Денис Бигус поздно вечером 26 июля зафиксировал на видео человека, которого оператор телепрограммы заметила рядом с кафе. Человек в голубой футболке вел себя подозрительно – когда оператор двинулась к нему, он попытался скрыться, однако затем вернулся и долгое время стоял на улице возле кафе, держа у уха телефон. Когда в кафе приехал Денис Бигус и попытался пообщаться с ним, мужчина начал бежать, после чего уехал на той же «Toyota Camry», которая вела наблюдение в течение дня.

Редакция предполагает, что наблюдение осуществляют сотрудники СБУ, однако оно не имеет законных оснований. Слежка за оператором началось 23 июля после того, как она уехала из деревни под Киевом, где предположительно проживает председатель СБУ Василий Грицак.

По дороге домой оператор заметила несколько автомобилей, которые длительное время сопровождали ее, о чем сообщила Бигусу. В дальнейшем она дождалась Дениса, пересела к нему, но слежка продолжилась уже за автомобилем Бигуса. Среди машин, которые осуществляли наблюдение 23 июля, - черная Toyota Camry АА8451АМ, VW Touareg АА2962ОТ, Daewoo Lanos АА6328АВ, Opel АА9213АЕ.

В конце концов, после остановки по просьбе полиции Денис Бигус предоставил документы, удостоверяющие личность, а также по собственной инициативе подошел к одному из автомобилей, который осуществлял наружное наблюдение и также остановился рядом, чтобы представиться и пообщаться. В понедельник редакция считала инцидент исчерпанным. Но слежка продолжилась.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, как сообщает «Украинская правда», опровергла информацию, что ее ведомство следит за Бигусом.

Напомним, что ранее нардеп Пономарев в кулуарах Верховной Рады силой отобрал у журналистов телефоны.