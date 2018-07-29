В Украину вернулись 12 моряков, которых год назад задержали в Греции и подозревали в контрабанде оружия

В Украину вернулись 12 моряков, которых более года назад задержали в Греции по подозрению в контрабанде оружия.

Об этом сообщает «Громадське».

Родные встретили моряков в Одесском аэропорту.

- Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит, - рассказал один из украинских моряков и добавил, что условием их возврата является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.

Согласно решению суда, Грецию могли покинуть 12 из 16 украинских моряков. Еще четверо членов экипажа – капитан, старший помощник и рядовые матросы – будут находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Арестованное судно Mekong Spirit стоит в морском порту Лаврио в 60 километрах от Афин.

Напомним, что ранее в Италии задержали яхту с 70 мигрантами, которая вышла из порта на Николаевщине.