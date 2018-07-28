Николаевский суд восстановил Павловича в должности директора КП «Гуртожиток»

Решение вступает в законную силу через 30 дней, если не будет подана апелляционная жалоба.

В комментарии корреспонденту «Шиповника» Евгений Павлович рассказал, что пока не может дать четкого ответа по поводу того, вернется ли к исполнению своих обязанностей — окончательное решение он примет после встречи с мэром Николаева Алексадром Сенкевичем.

«Когда прошлым летом я шел на эту должность — я шел помогать городу, но городу мои услуги не нужны были. Они нужны были Александру Сенкевичу и его замам, но не депутатам, которые блокировали мою работу. [...] Я хоть как-то контролировал ситуацию, погасил задолженность по водоканалу, договаривались, чтобы решить ситуацию с облэнерго. Если бы Сенкевич тогда остался на должности, этого всего, что происходит сейчас на предприятии — не было бы», — рассказал Евгений Павлович.

Как известно, Евгений Павлович был назначен директором КП «Гуртожиток» летом прошлого года. Он был назначен на должность городским головой Николаева Александром Сенкевичем, несмотря на то, что депутатская комиссия по вопросам ЖКХ рекомендовала назначить диретором другого человека.

До Павловича предприятие возглавлял нынешний депутат Николаевского городского совета Олег Солтыс. Тогда, став директором КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевым использованием средств предприятием депутата Николаевского горсовета и экс-руководителя «Гуртожитка» Олега Солтиса.

При этом 2 декабря 2017 года директор коммунального предприятия «Гуртожиток» Евгений Павлович написал заявление на увольнение.

Напомним, что сейчас счета КП заморожены, также у предприятия большой долг перед «Николаевоблэнерго» - некоторые жители не платят за услуги, а остальные платят на счета «Гуртожитка», однако деньги до облэнерго не доходят.

В частности, генеральный директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак в ходе сессии в городском совете сообщил, что с января по апрель 2019 года все дома КП «Гурожиток» отключат от электроэнергии, если предприятие не погасит задолженность.