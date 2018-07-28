Экс-начальник ГАИ Николаева возглавил отдел в областном управлении полиции

Вячеслав Романов Майора Вячеслава Романова назначили начальником отдела обеспечения автотранспортом центра обслуживания подразделений ГУНП в Николаевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Романов вместе с недавно назначенным заместителем начальника полиции Николаевской области Сергеем Кобцом 28 июля проверил состояние и оснащение автомобилей, которые закреплены и используются отраслевыми службами и подразделениями.

«Проверялось наличие служебной документации, техническое состояние транспортных средств и их укомплектованность огнетушителями, знаками аварийной остановки и медицинскими аптечками. 53 транспортных средства сегодня выстроили на строевом плацу для осмотра. По результатам такой проверки руководство полиции определяется с мерами, которые будут приняты для улучшения автотранспортного обеспечения», - сообщили в полиции.

Напомним, что Вячеслав Романов ранее возглавлял городское управление ГАИ Николаева. Как известно, Вячеслава Романова обвиняли в том, что он якобы скрыл факт ДТП в городе Новая Одесса в 2013 году. Но Новоодесский районный суд полностью оправдал Романова.