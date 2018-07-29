Начальник николаевской полиции взял себе в помощники офицера, с которым он работал в предыдущие годы

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Андрей Лещенко
На должность помощника начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области назначили Андрея Лещенко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Андрей Лещенко проходил службу в оперативных подразделениях Донецкой области, возглавлял районные отделы органов внутренних дел. В 2014 году, оставшись верным присяге, продолжил службу в рядах украинской милиции. Участвовал в проведении Антитеррористической операции. Ранее работал заместителем начальника отдела борьбы с незаконным оборотом оружия и взрывчатки управления уголовного розыска ГУМВД в Донецкой области. В последнее время возглавлял Марьинский районный отдел полиции в Донецкой области и Генический районный отдел полиции на Херсонщине.

Напомним, что начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин ранее также работал в Донецкой и Херсонской областях. В частности, когда Анохин был заместителем начальника херсонской полиции по общественной безопасности, Лещенко возглавлял Генический отдел полиции.

Кроме того, представлен новый начальник Кривоозерского отделения полиции – подполковник Дмитрий Шульгин. Ранее он возглавлял Южноукраинское отделение полиции.

«По словам главы полиции Николаевщины Александра Анохина, все назначенные сотрудники имеют большой потенциал, призванный наладить и улучшить работу николаевской полиции, и вопрос кадровых изменений до сих пор не закрыт», - добавили в ведомстве.

Вадим Богданов

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русскийобщество