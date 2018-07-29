Начальник николаевской полиции взял себе в помощники офицера, с которым он работал в предыдущие годы

Андрей Лещенко На должность помощника начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области назначили Андрея Лещенко.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Андрей Лещенко проходил службу в оперативных подразделениях Донецкой области, возглавлял районные отделы органов внутренних дел. В 2014 году, оставшись верным присяге, продолжил службу в рядах украинской милиции. Участвовал в проведении Антитеррористической операции. Ранее работал заместителем начальника отдела борьбы с незаконным оборотом оружия и взрывчатки управления уголовного розыска ГУМВД в Донецкой области. В последнее время возглавлял Марьинский районный отдел полиции в Донецкой области и Генический районный отдел полиции на Херсонщине.

Напомним, что начальник ГУНП в Николаевской области Александр Анохин ранее также работал в Донецкой и Херсонской областях. В частности, когда Анохин был заместителем начальника херсонской полиции по общественной безопасности, Лещенко возглавлял Генический отдел полиции.

Кроме того, представлен новый начальник Кривоозерского отделения полиции – подполковник Дмитрий Шульгин. Ранее он возглавлял Южноукраинское отделение полиции.