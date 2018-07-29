«Мы боремся на своей земле», – в Украине отмечают День Сил Специальных операций

Сегодня, 29 июля, в Украине отмечается День Сил Специальных операций.

Защитников поздравили президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко у себя на страницах в Facebook.

— Силы Специальных операций - элита Вооруженных Сил Украины. Поздравляю воинов! – написал Петр Порошенко.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что гордится военнослужащими.

— Горжусь уникальным профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии - Силах Специальных операций. Вы, выполняя важные и опасные задания, отважно и смело подходите к реализации оперативных замыслов. - отметил Полторак.

А Виктор Муженко сообщил о секретном оружие, котором владеют наши военнослужащие.

— В борьбе с агрессором украинцы владеют одним секретным оружием - у нас нет альтернативы кроме победы. Мы боремся на своей земле, за свою Украину и будущее наших потомков! Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы победить! - подчеркнул Муженко.

Стоит отметить, что День сил Специальных операций ВСУ отмечается в Украине с 2016 года - его своим указом ввел президент.

Напомним,