«Потолок никогда не просыхает», – жительница Николаева пожаловалась на текущую крышу и полную антисанитарию

В Николаеве, в многоэтажном доме течет крыша, а на чердаке голубиный помет, трупы птиц и вши.

Об этом написала местная жительница Елена Македонская в группе Contact Center при Николаевском городском совете на Facebook.

— Улица Металлургов 72, круглый год- и зимой и летом у нас происходит подобное, мы устали обращаться в ЖЭК, скоро нас накроют плиты перекрытия, потолок никогда не просыхает. После дождя, что прошел 28 июля, обвалилось все, что могло, в квартирах после ремонтов хаос! Кто за это ответит? Кто поможет? – написала Елена Македонская.

Позже местная жительница оставила еще одну публикацию, в которой описала чердак, где живут голуби и завелись вши. После дождя, по словам девушки, набралось семь ведер воды.

— Улица Металлургов 72, квартира после ремонта, в некоторых местах не можем сделать ремонт, жаль труда и усилий. С потолка собрано около 7-ми ведер воды, просто ужас! Услышьте нас, помогите нам, пожалуйста! Помимо этого, на чердаке развелось уйма голубей, сплошной помет и вши, трупы птиц, и с дождем все это в квартирах и на площадке! Вы себе не представляете ужас всего происходящего! Обратите, пожалуйста, внимание на наш дом, пока не случилась беда более масштабная! – отметила Елена Македонская.

Стоит отметить, что, исходя из информации на официальном сайте Николаевского городского совета, указанный адрес находится в избирательном участке депутата горсовета Владислава Ентина.

В комментарии "Преступности.НЕТ" депутат заявил, что в этом доме живут "пассивные жители" и о проблеме он слышит впервые.

— Никто даже не звонил, не говорил. Может быть такая ситуация. (...) Дело в том, что там проживают именно собственники квартиры – одна треть дома. Остальное там либо сдается в аренду, либо там не проживают. Я предлагал им создать ОСМД. Заверял в том, что буду стараться выделить средства по этому дому, но там настолько живут пассивные жители, что даже ЖЭК, к которому они относятся, не звонил, ничего не говорил, - написал Ентин.

Напомним, в субботу, 28 июля, затопило торговый центр «Depo’t» в Корабельном районе Николаева.