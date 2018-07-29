В «Николаевоблтелпоэнерго» показали транспорт, который не используется уже более 15 лет, однако депутаты не хотят его списать

Руководство коммунального предприятия «Николаевоблтелпоэнерго» показало транспорт, находящийся на балансе КП, который уже более 15 лет не эксплуатируется, однако депутаты Николаевского городского совета до сих пор не приняли решения относительно того, чтоб его списать и купить на КП новый.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Один из сотрудников предприятия показал около десяти грузовиков, которые уже давно не используются. Поскольку, по словам сотрудника, объема работы для этого транспорта уже нет, есть смысл его списать.

— Транспорт стоит уже, как минимум, 15-18 лет и не эксплуатируется. Восстанавливать его целесообразности и смысла нет, потому что нужно очень большие деньги вкладывать, чтоб его сделать. И объема эксплуатации и работы под этот транспорт тоже нет. Поэтому есть смысл его списать и приобрести что-то более современное, более экономичное и в расходе топлива, и в остальном. Поймите правильно, вложить в старье деньги и через месяц сломается, потому что старое есть старое. По паспорту им 30 лет почти всем, - рассказал сотрудник предприятия, - рассказали сотрудники предприятия.

В свою очередь, руководитель КП Николай Логвинов рассказал, что на предприятии были депутаты городского и областного советов, видели транспорт, однако вопрос о его списании по сегодняшний день так и не решен. Один из депутатов – Олег Солтыс предложил его восстановить.

— В прошлом году была зимой комиссия депутатов городских и областных, один из уважаемых депутатов сказал, что это все можно восстановить, это все стоит денег. Олег Петрович – специалист, - сказал Николай Логвинов.

Но, как утверждают сотрудники предприятия, восстановление будет стоить больших денег, чем покупка нового б/у транспорта.

— Дешевле купить, ну пусть не новый, но подержанный. Это дешевле в два раза, - добавил Николай Логвинов.

Также журналистам показали, какой именно транспорт хочет восстановить Олег Солтыс. Речь идет об экскаваторе, который уже давно не используется и на его восстановление нужно много средств.

Напомним, За полгода КП «Николаевоблтеплоэнерго» собирается демонтировать более 30 километров труб горячего водоснабжения в связи с тем, что они пришли в негодность из-за нерегулярной эксплуатации.