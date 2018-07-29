Нарушение суверенитета: Монголия отказалась отдать Турции соратника Гюлена, которого пытались выкрасть из страны

Турецкого педагога в Монголии похитили на этой неделе и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Об этом сообщает The New York Times.

— Это последний из эпизодов глобальной кампании президента Турции по захвату подозреваемых союзников священнослужителя, которого обвиняют в сговоре с целью попытки переворота 2016 года, - отмечает издание.

Сообщается, что педагог Вейсель Аксай руководит сетью международных школ, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации переворота.

Турция утверждает, что она проводит экстрадицию подозреваемых соратников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств. Но дело Аксая, который живет в Монголии почти 25 лет, кажется, ставит под сомнение это утверждение.

Сообщается, что в пятницу утром неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе. Коллега Аксая, генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школой, отметил, что монгольские полицейские сообщили ему, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.

Через несколько часов в аэропорту Улан-Батора приземлился турецкий чартерный самолет. Данные сайта Flightradar24 показывают, что это был реактивный самолет Bombardier, эксплуатируемый ВВС Турции.

Когда стало известно о самолете, семья и друзья Аксая собрались в аэропорту. Позже, во второй половине дня, Министерство иностранных дел Монголии выступило с заявлением о том, что правительство приказало самолету оставаться на земле.

В МИД заявили, что захват Аксая станет «неприемлемым актом нарушения суверенитета и независимости Монголии, и Монголия будет решительно возражать».

Самолет покинул Моноголию в 21:15 без Аксая на борту. Он был освобожден через несколько часов, о чем сообщили чиновники.

Напомним, 17 июля днем в центре Николаева похитили оппозиционного турецкого журналиста и учредителя николаевского благотворительного фонда Юсуфа Инана, которого турецкие власти обвиняют в распространении через соцсети информации, которая якобы наносит вред турецким властям.

Позже стало известно, что Украина выдала турецкой стороне гражданина Юсуфа Инана.

В свою очередь, США пригрозили Турции серьезными мерами, если она не освободит американского пастора, обвиненного в терроризме и шпионаже.