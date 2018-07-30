«Без официального разрешения», – на Ровенщине трое мужчин незаконно пересекли украинско-польскую границу

Трое жителей Ровенской области незаконно осуществили незаконный перелет из Украины в Польшу и обратно.
Об этом сообщает прокуратура Ровенской области.
Отмечается, что трое украинцев без официального разрешения незаконно пересекли украинско-польскую границу с помощью частного самолета «Ан-2». Как сообщают в СБУ, украинцы совершили посадку на неработающем аэродроме в Ровенской области.
Так, мужчинам грозит штраф в размере от 200 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или тюремное заключение сроком от пяти лет.
Ранее сообщалось, что нардепы ужесточили наказание за незаконное пересечение границ и въезд в оккупированные боевиками территории.