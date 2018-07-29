В Николаеве патрульные остановили «Таврии», нарушившего ПДД – мужчина оказался пьян

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В ночь с 28 на 29 июля в Николаеве полицейские остановили автомобиль, водитель которого оказался пьян.

Об этом сообщает 0512.

Двигаясь по улице 3-я Слободская, со стороны улицы Пограничная в сторону проспекта Центрального полицейские заметили автомобиль «Таврия», водитель которой нарушал ПДД.

Патрульные остановили автомобиль. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения, в связи с чем ему предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови. При тестировании на «Драггере» на месте, прибор показал 3,29 промилле.

Полицейские составили на мужчину протокол об административном правонарушении.

Напомним, на Львовщине пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку

Юлия Акимова

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русскийобщество