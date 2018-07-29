«Я в прямом смысле ослеп», – в Киеве полицейский распылил газ в лицо журналисту

Во время протеста при участии «Национальной дружины» против застройки в одном из спальных районов Киева, полицейский прыснул газом в лицо журналисту Associated Press.

Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Сообщается, что инцидент произошел во время столкновений с полицией при участии «Национальных дружин». Фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий написал в сети Facebook о факте неправомерной агрессии полицейского, а фото нападавшего предоставил в распоряжение Национального союза журналистов Украины.

Отмечается, что полицейский несмотря на то, что Лукацкий предупредил, что является журналистом, сознательно распылил газ из баллончика ему в лицо.

— Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему «Пресса», но полицейского это не остановило - утверждает Лукацкий.

Фотожурналист успел зафиксировать агрессивного сотрудника полиции, но из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку. Первую помощь Лукацкому оказали девушка из «Национального корпуса» и девушка-парамедик, присутствующая на месте столкновений. Далее журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач «скорой», который оказывал помощь всем пострадавшим. Также журналист сообщил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать «скорой помощи» одного из участников столкновений.

— Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился в полицию и сказал, что будет беда, если не отнести его к «скорой». Пришлось подчеркивать, что я «Пресса», фиксирую все обстоятельства, поэтому полицейские таки отошли и позволили «Национальному корпусу» понести раненого к врачам, - рассказал журналист.

В то же время, в НСЖУ утверждают, что это далеко не первое проявление агрессии правоохранителей в сторону журналистов.

— К сожалению, мы фиксируем уже очередное проявление агрессии правоохранителей против журналистов. Но при этом журналистскому сообществу неизвестны результаты предыдущих расследований - ни служебных, ни уголовных. Мы понимаем все сложности Национальной полиции при реагировании на беспорядки, но требуем неприкосновенности и защиты журналистов, выполняющих свой профессиональный долг», - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, сотрудник Национальной полиции в бытовой ссоре застрелил человека из табельного оружия. Инцидент произошел около часа ночи 10 февраля в Донецкой области.