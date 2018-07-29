В Москве прошла акция против повышения пенсионного возраста – митингующих задержали

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В Москве задержали организаторов митинга против повышения пенсионного возраста - главу Либертарианской партии Сергея Бойко, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также ведущего акции Михаила Чичкова.

Об этом ОВД-Инфо сообщил Михаил Чичков, передает Новое время.

Сообщается, что Кроме того, задержан журналист издания Sota. Vision Иван Егоров и участник акции с плакатом «Путин – Х*й». Во время задержания плакат порвали.

Задержанных доставили в ОВД Красносельское.

Протесты против повышения пенсионного возраста в России начались 28 июля.

Напомним, президент России Владимир Путин на закрытой части совещания с послами 19 июля рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в ОРДЛО.

Юлия Акимова

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русскийобщество