28% жертв торговли людьми по всему миру являются несовершеннолетними, – UNICEF

В мире 28 процентов жертв торговли людьми являются несовершеннолетними.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Детский фонд ООН.

По данным фонда, в африканских странах к югу от Сахары число несовершеннолетних среди жертв торговцев людьми составляет почти 64 процента. В Центральной Америке и на островах бассейна Карибского моря этот показатель достигает 62 процентов.

По словам исполнительного директора UNICEF Генриетты Фор, наиболее уязвимыми являются дети, которые оставили свои дома и остались без защиты взрослых.

UNICEF призывает правительства стран мира усилить меры по защите несовершеннолетних.

Также сообщается, что 28 июля обнародовали отчет итальянско-европейской благотворительной организации Спасти детей в Италии. Согласно отчету, дети-мигранты из стран Африки к югу от Сахары, часто несовершеннолетние, вынуждены заниматься проституцией, чтобы купить безопасный проезд через итальянскую границу во Францию.

Дети мигрантов начинают торговать телом, если не могут заплатить 50-150 евро водителю в обмен на проезд через границу. Детям также предлагают еду и жилье в обмен на секс.

Напомним, в течение первого полугодия 2018 года полицейские выявили почти 190 преступлений в сфере торговли людьми. А выявленных фактов сутенерства стало на 75% больше, чем в прошлом году.