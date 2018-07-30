В «Николаевоблтеплоэнерго» уже год просят городскую власть продать пустующие помещения, принадлежащие КП, – в мэрии молчат

Руководство коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» уже год просит у городской власти продать 15 пустующих помещений, которые находятся на балансе у КП, однако в мэрии еще не определились с решением.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам руководителя предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николая Логвинова, в городе пустуют 15 помещений, которые можно продать.

— У нас порядка 15 помещений пустых стоят в городе. Я прошу уже год – заберите их у меня и продайте их. Продайте их, они мне не нужны. И что вы думаете, кто-то что-то сделал? – сказал Николай Логвинов.

Как утверждает руководитель КП, он обращался к городскому голове, и к Татьяне Казаковой, когда она исполняла обязанности мэра, однако ответа на его обращения не было.

Напомним, руководство коммунального предприятия «Николаевоблтелпоэнерго» показало транспорт, находящийся на балансе КП, который уже более 15 лет не эксплуатируется, однако депутаты Николаевского городского совета до сих пор не приняли решения относительно того, чтоб его списать и купить на КП новый.