«Я буду готов «шатдауну»», – Трамп заявил о готовности приостановить работу правительства

Президент США Дональд Трамп заявил, что допустит приостановку работы федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ.

Об этом он написал 29 июля в Twitter.

В своем твите глава американского правительства заявил, что в страну должны приезжать «хорошие люди».

— Я буду готов к «шатдауну» правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, что включает и Стену! Необходимо избавиться от лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, приезжающие в нашу страну!", - заявил Трамп.

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани предостерег президента США Дональда Трампа от необдуманных действий, которые могут привести к войне.