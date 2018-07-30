Завтра в Николаеве разведут мосты - в акваторию «Николаевского судостроительного завода» на ремонт зайдет судно

В Николаеве во вторник, 31 июля, разведут Варваровский, Ингульский и Пешеходный понтонный мосты.

Об этом сообщает КП «ЭЛУ автодорог» на своей странице в Facebook.

«31 июля с 12:00 до 13:00 в Николаеве планируется разводка Юго-Бугского (Варваровский), Ингульский, и Пешеходного понтонного мостов. В акваторию «Николаевского судостроительного завода» пройдет малое гидрографическое судно «ГС-82». Просим учесть эту информацию при планировании своего маршрута!» - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

4 июля, фирма, которая выиграла тендер на проектирование Варваровского моста презентовала свои варианты его реконструкции. Выяснилось, что на время проведения капитального ремонта Южнобугского моста (Варваровского) проезд придется закрыть на девять месяцев. Для обеспечения проезда транспорта отремонтируют дорогу на Вознесенск.