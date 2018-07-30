В Первомайске в озере обнаружили человеческий череп: предположительно это останки погибшего во времена Второй Мировой войны

В Николаевской области, на Фрегате, в Первомайске обнаружены останки человека. Местные жители считают, что останки могут принадлежать погибшему во времена Второй Мировой войны.

Об этом пишет «05161».

«В микрорайоне Фрегат поползли слухи о якобы имевшем место ужасном преступлении совершенном где-то возле озера. В Первомайской отделе полиции сообщили, что действительно в озере в микрорайоне Фрегат обнаружен фрагмент скелета человека. Однако, говорить о криминальном происхождении находки преждевременно, так как череп довольно «старый», возможно времен Второй Мировой войны. Специалисты могут дать более конкретную информацию лишь после проведения экспертизы», - сообщило издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве было обнаружено военное кладбище, на котором похоронено более 400 солдат и офицеров Германии.

Также ранее сообщалось о том, что в Николаевской области будут искать могилу итальянского солдата, погибшего во Вторую мировую войну.