В Николаеве умер экс-нардеп и владелец «Сотки» Виктор Горбачов

В понедельник, 30 июля, в Николаеве умер экс-нардеп Украины III-IV созывов, владелец супермаркета «Сотка» Виктор Горбачов.

Об этом сообщает интернет-издание «NikLife».

Издание сообщает, что Горбачеву стало плохо, когда он утром из подъезда своего дома. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. На момент смерти ему было 57 лет.

Как известно, с 1997 года Горбачев являлся владельцем магазина «Сотка», а начиная с 1998 года дважды избирался народным депутатом Украины, однако, был беспартийным. Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета.

Справка из Википедии:

Виктор Сергеевич Горбачев родился 23 января 1961 года в городе Советская Гавань (Хабаровский край, Россия), в семье военнослужащего.

Образование: Николаевский сельскохозяйственный техникум; Николаевский кораблестроительный институт (1990), инженер-экономист, «Экономика и организация машиностроительной промышленности»; кандидат экономических наук, кандидатская диссертация «Экономический рост винодельческой отрасли регионального АПК на основе её интенсивного развития» (Николаевский государственный аграрный университет, 2006).

1980—1982 — служба в армии.

1982 — мастер треста «Спецжилстрой», город Николаев.

1982—1984 — студент Одесского инженерно-строительного института.

1984—1986 — старший инженер строительства Николаевского гормолкомбината.

1987—1993 — старший конструктор Матвеевского силикатного комбината; продавец, заведующий магазина Ленинского продторга города Николаева.

1993—1997 — директор, генеральный директор частного предприятия «Новосел»; директор АО «Черноморец», город Николаев.

С 1997 — генеральный директор АОЗТ «Магазин № 100».

Народный депутат Украины 3-го созыва 03.1998-04.2002, избирательный округ № 127, Николаевская область. На время выборов: генеральный директор магазина № 100, беспартийный. Уполномоченный представитель группы «Независимые» (07.1998-02.2000), член группы «Трудовая Украина» (02.2000-01.2001), внефракционный (01.-04.2001), член группы «Солидарность» (с 04.2001). Член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и борьбы с организованной преступностью и коррупцией (07.1998-02.2000), член Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (02.-03.2000), член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности (с 03.2000).

Народный депутат Украины 4-го созыва 04.2002-04.2006, избирательном округ № 128, Николаевская область, самовыдвижение. «За» 27,71 %, 13 соперников. На время выборов: народный депутат Украины, беспартийный. Член фракции «Единая Украина» (май 2002), внефракционный (май — июнь 2002), член фракции партий ППУ и «Трудовая Украина» (июнь 2002 — апрель 2004), внефракционный (апрель — май 2004), член группы «Центр» (май — сентябрь 2004), член группы «Союз» (сентябрь 2004 — март 2005), член группы «Демократическая Украина» (март — сентябрь 2005), член фракции Политической партии «Вперед, Украина!» (сентябрь — ноябрь 2005), член группы Народного блока Литвина (с ноября 2005). Член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности (с июня 2002).

Был председателем постоянной комиссии по торговле, сферы услуг и защиты прав потребителей Николаевского горсовета.

Был руководителем фракции НСНУ в Николаевском облсовете.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в субботу, 30 июня, на 67-м году жизни скончался бывший народный депутат Украины, президент футбольной команды «Эвис» Владимир Заплатинский.